WOMEN | Lazio - Sassuolo, Zanoli: "Sarà una gara fondamentale. Dobbiamo..."

Martina Zanoli, calciatrice della Lazio Women, ha presentato la sfida col Sassuolo ai microfoni ufficiali del club. Le sue parole alla vigilia: "È una partita fondamentale, come tutte quelle di questo campionato. È importante entrare decise in campo, cercare di guadagnare quei tre punti che ancora ci sono mancati in queste prime giornate. Sto giocando come quinto e l’ho già fatto in passato, anche se ho fatto più il terzino, ma mi sto trovando bene. Mi piace di più attaccare, ma anche la fase difensiva è importante però con i concetti che il mister ci trasmette mi sto trovando bene”.

“Quest’anno per me potrebbe essere quello della rinascita, ho avuto difficoltà all’inizio perché ambiente e gruppo nuovi. Ho fato un po’ fatica a integrarmi nei meccanismi di gioco, della squadra e dello spogliatoio, però col passare del tempo mi sento sempre meglio. Sento più fiducia sia da parte mia sia da parte della squadra, sono contenta di questo gruppo perché mi trovo molto bene. Sono convinta che anche se finora non abbiamo raccolto quello che abbiamo seminato, perché abbiamo fatto ottime prestazioni, sono convinta che ci toglieremo grandi soddisfazioni. Abbiamo raccolto poco in queste prime giornate, la prestazione non ha rispecchiato il risultato perché abbiamo fatto ottime partite e abbiamo dimostrato di avere chiari i concetti. Dobbiamo essere brave a essere più cattive e segnare, il gol ti fa vincere e essere più concentrato sui dettagli”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE