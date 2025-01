Women, Martinovic si presenta: "Seguivo la Lazio da tempo, non vedevo l'ora!"

Melania Martinovic è una nuova calciatrice della Lazio Women, primo innesto per la squadra di Grassadonia in questa sessione invernale di mercato. L'attaccante, ai microfoni ufficiali del club, ha raccontato le sue sensazioni in biancoceleste: "È una bellissima sensazione tornare a casa, è una squadra che seguo da diverso tempo e volevo fortemente lavorare con mister Grassadonia. È una squadra che mi piace molto per stile di gioco e si addice alle mie caratteristiche, non vedevo l’ora. Non ci ho dormito la notte”.

“Questo stile di gioco mi permette di giocare molti più palloni in area che è un po’ quello che è il mio pane quotidiano. Col mister ci ho parlato, mi seguivano già da questa estate poi per una serie di cose sono andata a Napoli. Probabilmente le cose dovevano andare così. Ho parlato con Piemonte perché la conosco, abbiamo giocato insieme alla Fiorentina. È un grande attaccante e sono contenta di essere qui, di far parte di questa squadra e gruppo”.

“Mi adatto alle richieste del mister, abbiamo provato con una punta e sotto punta. Mi piacciono entrambi. Sono a disposizione. Sassuolo? È una squadra in cui ho giocato, non sento questo match dal punto di vista emotivo. È in crescita, ha raccolto più punti nelle ultime gare che da inizio campionato. Per noi è uno scontro diretto e stiamo preparando la gara al meglio perché vogliamo portare a casa i tre punti”.

