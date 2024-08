WOMEN | Roma, Spugna: "Lazio? Gara particolare. Sarà dura, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

È il giorno del derby, Lazio Women e Roma Femminile si affronteranno nella prima giornata di Serie A. L'appuntamento è per questa sera, alle 21:05, al Fersini di Formello. In attesa del calcio d'inizio, ai microfoni ufficiali del club, è intervenuto il tecnico delle giallorosse che ha così analizzato la gara: "È una partita particolare e sentitissima a Roma. Ci prenderemo la responsabilità del caso di giocare una partita così importante alla prima giornata".

Proseguendo l'analisi, Alessandro Spugna ha poi aggiunto: "Questo sarà un campionato molto complicato, molte squadre stanno alzando il livello e non dobbiamo dare nulla per scontato. Siamo la squadra che ha vinto negli ultimi due anni lo Scudetto, ma partiamo tutti da zero punti. Tutte le partite saranno da giocare con grande intensità e determinazione e con la fame che ci ha contraddistinto in queste stagioni. Sarà un campionato molto duro a partire dalla prima partita".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE