Youth League, domani il sorteggio della Lazio: il comunicato del club

Dopo il campionato Primavera, riprende anche la Youth League che vedrà impegnata la Lazio di Menichini. Domani ore 12 in programma il sorteggio per la fase finale della competizione. Di seguito il comunicato della società biancoceleste: "Domani, mercoledì 27 gennaio, alle ore 12:00 il sorteggio della UEFA Youth League 2020-2021. Dopo una lunga attesa, finalmente il momento è arrivato: domani, mercoledì 27 gennaio, alle ore 12:00 verrà effettuato il sorteggio della UEFA Youth League 2020-2021. L’Under-19 di mister Leonardo Menichini è stata inserita in quarto gruppo del ‘UEFA Champions League path’, insieme a Borussia Moenchengladbach, Barcellona, Liverpool, Olympique Marsiglia, Lokomotiv Mosca, Dynamo Kiev e Ferencvaros. Il calendario verrà invece stilato il prossimo 5 febbraio. I trentaduesimi di finale si disputeranno tra il 2 ed il 3 marzo poi via via gli altri turni fino alla finale in programma il 20 maggio 2021 allo Stadio Colovray di Nyon".