Zaccagni, colpo del Napoli: tutti i dettagli

Mattia Zaccagni sarà un nuovo giocatore del Napoli a partire dal prossimo giugno. Secondo quanto riportato da Corrieredellosport.it, il centrocampista del Verona si trasferirà a giugno in azzurro, per una cifra vicina ai dieci milioni di euro. Il giocatore piaceva alla Lazio, con il ds Tare che lo aveva messo sotto osservazione come possible rinforzo per il centrocampo. L'annuncio ufficiale arriverà però a giugno, come già successo in occasione del trasferimento di Rrahmani.

