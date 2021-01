UFFICIALE - Calciomercato Lazio, Adekanye all'ADO Den Haag fino a fine stagione

Bobby Adekanye è pronto a riscattarsi all'ADO Den Haag, ora è ufficiale. Il poco spazio concessogli dal Cadice, in Spagna, lo hanno fatto riflettere ad un nuovo trasferimento per dimostrare le sue qualità. Come confermato dal comunicato emesso dalla Lazio, il giocatore si trasferirà in prestito fino alla fine della stagione.

IL COMUNICATO - "La S.S. Lazio rende noto il trasferimento in prestito del calciatore Omobolaji Habeeb Adekanye dal Cadiz all’ADO Den Haag fino al termine della stagione".