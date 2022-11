Zaccagni e Chiara Nasti pazzi di Thiago: gli scatti della giovane coppia - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

È un momento importante in casa Zaccagni. Da pochi giorni è nato il piccolo Thiago, figlio di Mattia e della sua compagna Chiara Nasti. I due neo genitori si stanno godendo i loro primi momenti con il loro primogenito. Giornate sicuramente emozionanti per i due che stanno condividendo tutta la loro gioia anche sui social. L'attaccante della Lazio, oltre ad allenarsi a Formello per recuperare al meglio dall'infortunio, ha pubblicato su Instagram una foto di Thiago con tanto di dedica: "Sei la cosa più bella che abbia mai visto". Puntuale anche lo scatto di Chiara Nasti: "Per sempre mio mio mio".