Zaccagni: gli auguri dei compagni di squadra per la nascita di Thiago

L'evento del giorno in casa Lazio è sicuramente la nascita del primogenito di casa Zaccagni. A poche ore dal parto della compagna Chiara Nasti sono già molteplici i messaggi di auguri per i neo genitori. Il post Instagram pubblicato dal giocatore biancoceste è stato infatti commentato da alcuni compagni di squadra come Lazzarri e Immobile, ma anche dagli ex Reina e Akpa-Akpro. Spazio anche alle felicitazioni della sorella Francesca Zaccagni e del cognato Vittorio Parigini (calciatore attualmente in forza al Como), che nei giorni scorsi hanno dato alla luce una splendida bambina. Tra gli auguri di spicco ci sono anche quelli della Serie A, di Jessica Melena moglie di Ciro Immobile, il cantante Briga e gli ex compagni di squadra Zuculini e Munari. In mezzo ai tanti pensieri presenti sotto il post, si scorge anche il messaggio della Nasti, dedicato al suo compagno: "Ti amo da morì, quanta forza che mi hai dato".