Zaccagni, parla il suo ex allenatore Zanini: "È il suo momento. Quando ha calciato..."

Un altro ex allenatore di Mattia Zaccagni, Massimo Zanini, si è espresso sul suo gol in Croazia - Italia. Il suo colpo è stato decisivo per le sorti degli azzurri a Euro2024: grazie al pareggio maturato a Lipsia, la squadra di Spalletti è volata agli ottavi di finale chiudendo il girone B al secondo posto in classifica. Questo è il racconto dell'ex tecnico dell'esterno della Lazio ai microfoni di Radio Serie A: "Ero a mangiare in un locale che non aveva la televisione. Dopo cena sono andato in un altro locale, pieno di gente che guardava la partita. Mancava davvero pochissimo, ho alzato la testa per vedere l'ultima azione e ho visto la palla che arrivava a Mattia e ho pensato: 'Che fa questo? Tira?'. Ho chiuso gli occhi per qualche secondo e mi sono reso conto che avesse segnato solo grazie al boato della gente che esultava. Dopo la partita ci siamo sentiti: gli ho detto che è il suo momento, ma il gol più bello è la sua seconda figlia, che dovrebbe arrivare a giorni".