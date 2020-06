Zampa (sottosegr. Salute): "Mi piacerebbe vedere Juventus - Lazio con i tifosi allo stadio"

Il campionato riparte, ma senza tifosi. Un dettaglio non da poco, la cornice di pubblico ha storicamente contribuito a rendere il calcio lo sport più bello del mondo. Eppure, uno spiraglio di luce si è aperto: ieri il governo ha messo sul tavolo la possibilità di aprire parzialmente gli impianti ai supporter. Ad occuparsi della questione è stata Sandra Zampa, sottosegretaria al Ministero della Salute. Alcune sue parole suonano come dolce melodia: "Mi piacerebbe che una sfida Scudetto come Juventus - Lazio si possa disputare in uno stadio parzialmente aperto. Naturalmente nel caso in cui la curva epidemiologica lo consenta e il ministro dello Sport Spadafora sia d'accordo". La sua, è la speranza di tutti.