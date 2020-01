Zaniolo, altra idiozia della madre: prima di parlare bisognerebbe conoscere il passato - FOTO

Dopo Zaniolo anche la madre Francesca Costa ha voluto rispondere ai cori della Curva Nord indirizzati a lei e al figlio. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato due storie: la prima in cui ha scritto "Cari baci a tutti" sopra a una foto di una coreografia della Curva Sud con telone "ciao... 'nvidiosi", la seconda con la frase "Il karma restituisce tutto a tutti". Evidentemente la mamma di Zaniolo ignora il passato, oppure fa finta di non conoscerlo. Ignora gli striscioni della Sud (con tanto di stampella) contro Gascoigne infortunato o i più recenti e beceri verso Lulic con la scritta "Non c'è ricrescita" dopo l'incidente subito al dito nel 2015 dal match winner della finale del 26 maggio. Rimanendo ai giorni nostri, chissà come avrà reagito domenica scorsa la signora ai "Devi morire" diretti all'infortunato Demiral, pochi minuti prima dell'incidente del figlio. Silenzio assoluto, come sbagliarsi...

Pubblicato il 18/01 alle 19:25