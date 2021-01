Zaniolo: "Tutti uniti per una settimana da Roma!". E posta la foto di Totti... - FT

La settimana del derby è appena iniziata ma non mancano già polemiche e dichiarazioni che hanno acceso gli animi. Ieri le parole di Rizzitelli, oggi le Instagram story di Zaniolo. Il calciatore della Roma, che aveva promesso di disattivare il suo account social dopo le tante polemiche legate alla sua vita privata, ha postato una serie di foto che lo ritraggono durante le stracittadine giocate senza dimenticare di postare il "famoso" gol di Totti in un match di qualche anno fa. Infine la dichiarazione: "Tutti uniti, per una settimana da Roma!". Decisione quindi quella di spararire dai social che è durata il tempo di qualche giorno, anche se forse mantenere un profilo più sobrio sarebbe stato l'ideale, soprattutto prima di una gara importante come il derby.

