Lazio, dalla Spagna l'omaggio a Luis Alberto: "Con Inzaghi la sua rinascita"

Una vera rinascita. Così può essere sintetizzata l'esperienza di Luis Alberto nella Capitale. Lo spagnolo, che contro il Parma ha siglato il terzo gol nelle ultime cinque sfide, si è ritagliato un posto di primissimo piano nello scacchiere di Inzaghi. Un rendimento da vero top player il suo, che l'ha portato a essere considerato tra i migliori della Serie A: sei reti e 16 assist solamente nella scorsa stagione, oltre alla qualificazione in Champions League conquistata dalla Lazio. Tutti sono stati incantati dalle magie del centrocampista, omaggiato da numerosissimi addetti ai lavori anche in patria. L'ultimo, in ordine di tempo, è il riconoscimento avuto dal portale sportivo iberico AS, che gli ha dedicato un lungo articolo parlando appunto di "rinascita" con la maglia biancoceleste e con Simone Inzaghi in panchina.

UN ABBRACCIO ICONICO - La stampa spagnola parla di un "abbraccio a dividere il prima e il dopo". Si tratta di quello ricevuto dal tecnico immediatamente dopo il gol siglato da Luis Alberto contro il Napoli. Tra l'assenza per il Covid-19, alcuni problemi fisici, le dichiarazioni relative ai mancati stipendi e la conseguente multa, l'attuale stagione era partita in modo tutt'altro che semplice per l'ex Liverpool che, con quell'abbraccio ha voluto in qualche modo azzerare tutto per ripartire da altri presupposti. In un momento così delicato del campionato - la Lazio affronterà nel prossimo mese Roma, Sassuolo, Atalanta e Inter - il tecnico si affiderà ancora al 'Mago'. Un concentrato di classe e qualità di cui Inzaghi non riesce più a far a meno.

