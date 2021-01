Calciomercato Lazio, il Torino fa sul serio per Vazquez: i dettagli

Franco Vazquez non ha mai escluso un suo ritorno in Serie A dopo che l'esperienza a Siviglia non è stata delle migliori, e si pensava che la Lazio potesse essere la destinazione giusta per l'argentino. In passato è stato accostato più volte al club capitolino e la sua volontà di non voler rinnovare con gli spagnoli potrebbe ingolosire Tare, ma sulle sue tracce ci sono tante squadre. Da tempo sono stati avviati i contatti con il Fenerbahce, ma ora pare si sia inserito anche il Torino. In settimana è in programma un incontro tra le parti per constatare la fattibilità dell'operazione, ma la volontà del giocatore di tornare in Italia potrebbe spostare l'ago della bilancia a favore della società granata.