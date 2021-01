Calciomercato, Vazquez verso l'addio al Siviglia: destinazione Turchia?

E' stato più volte accostato alla Lazio nella passata stagione di mercato eppure il futuro di Franco Vazquez sembra essere lontano dall'Italia e diretto in Turchia. Il Fenerbache avrebbe infatti avviato i contatti con il Siviglia e anche il Trabzonspor è alla finestra per valutare un possibile inserimento nella trattativa. L'argentino è ormai ai ferri corti con il club spagnolo, non ha rinnovato e ora è pronto a iniziare una nuova avventura, senza escludere un possibile ritorno in Serie A lontanto però dalla Capitale.

