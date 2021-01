Lazio, Caravello: “Caicedo-Inter? Inzaghi non può essere d’accordo”

Il mercato è iniziato, il valzer dei nomi anche. Ai microfoni di Radiosei é intervenuto l'agente Caravello: ""I rapporti tra cub e con i procuratori sono fondamentali nel mercato. Un giocatore che per esempio vuole fare solo i propri interessi non avrebbe portato Rovella ora alla Juventus, ma lo avrebbe portato a scadenza di contratto guadagnandoci di più. Il Genoa piuttosto che incassare zero, fa plusvalenza e riconosce alla Juventus la valorizzazione di Manolo Portanova. E' un giro a tre in cui ci guadagnano tutti. La cosa importante sono i rapporti ed il dialogo. Caicedo-Inter? Non so se tra Caicedo e la Lazio si è rotto qualcosa, non posso saperlo. Sarebbe un affare economico cedere un giocatore che va a scadenza el 2022 per una cifra sui 8-9 milioni. A livello tecnico non ci credo che Inzaghi possa avallare questo tipo di operazione. Ad oggi non lo darei mai via, tanto meno all'Inter. Se fossi la Lazio cercherei di salvare la stagione tenendo tutti i titolari e prendendo due giocatori nei ruoli in cui necessità. Non sarebbe una bella notizia per nessuno se Caicedo lasciasse la Lazio".