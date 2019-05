Zavaglia: "Per la Lazio un'ottima stagione". Poi la previsione su Inzaghi...

È finito il campionato della Lazio, ora tutte le attenzioni sono rivolte al mercato e alla posizione di Inzaghi. All'Oscar del calcio laziale il noto operatore di mercato Franco Zavaglia ha detto la sua ai nostri microfoni: “La Lazio ha fatto un ottimo campionato. Al di là del raggiungimento della Champions che non c’è stato, ha vinto la Coppa Italia, che è il secondo trofeo, sta in Europa League per cui è stata un’ottima stagione. Sul mercato Tare sta monitorando tutto da tanto tempo, senz’altro qualche cosa farà. Certo, da una società come la Lazio non bisogna aspettarci che prenda giocatori già affermati, ma che si devono affermare in biancoceleste e fare anche le fortune delle casse. Su Inzaghi dipende dalle varie situazioni e opportunità, da quello che il mercato delle panchine può offrire. Certo Simone Inzaghi è un allenatore in gamba, nella Lazio ha avuto qualche problema con la dirigenza, ma gestisce bene i giocatori, ha uno staff interessante. Difficilmente si sposterà da Roma”.

LAZIO, LE PAROLE DI LOTITO AI PREMI USSI

ITALIA, CONVOCATI DUE GIOCATORI DELLA LAZIO

TORNA ALLA HOME PAGE