Zeman: "Alla Lazio sono stato bene, ma la Roma... E il 26 maggio un rimpianto"

Tre stagioni alla Lazio, altrettante alla Roma in due spezzoni. Nella sua lunga carriera Zdeněk Zeman ha passato tanti anni nella Capitale potendo conoscere bene entrambe le due sponde del Tevere. A quale è rimasto più legato? Il Boemo ha risposto così in un'intervista a calciomercato.it: "Mi sono trovato bene sia nella Lazio sia nella Roma di Sensi. Fare qualcosa di buono per la Roma però mi ha dato più soddisfazioni". Proprio all'ultima esperienza alla Roma è legato un grosso rimpianto: "Non aver potuto disputare la finale di Coppa Italia (quella del 26 maggio 2013, ndr), visto che l'avevo conquistata io. Mi hanno mandato via prima". Una battuta anche sulla squadra di Inzaghi: "Credo possa lottare per la Champions League". I tifosi della Lazio lo sperano.

