Roma, Lotti intercettato: "Renzi in Qatar per vendere il club giallorosso"

Ancora rumors intorno alla Roma e alla sua proprietà. L’ultimo retroscena spunta da alcune intercettazioni pubblicate da ‘La Verità'. Infatti, l’ex sottosegretario Luca Lotti è stato intercettato tramite il trojan introdotto nel cellulare del pm Luca Palamara. Il tutto nell’ambito dell’inchiesta sul caso Csm, intorno alla mezzanotte tra il 15 e il 16 maggio. Il pubblico ministero ha raggiunto in un ristorante proprio Luca Lotti, e durante la serata si è parlato delle nomine delle procure. Ma non solo. La conversazione ha portato alla luce un altro dettaglio: un viaggio in Qatar di Matteo Renzi per vendere la Roma all’Emiro. Palamara, parlando con la moglie, ha rivelato: “Lo sai che mi ha detto Luca Lotti? Che sta facendo da intermediario per far comprare al Qatar la Roma”. Poi Lotti ha parlato della situazione stadio: “Matteo era a Doha, ha detto ‘oh io la compro la Roma’ c’era scritto io la compro davvero la Roma, ma lo stadio si fa o no?”. Questa la risposta di Matteo Renzi: “Guardi vediamoci a Parigi con Luca la settimana prossima”. Il problema principale della costruzione del nuovo impianto, secondo quanto emerso dalle intercettazioni, sarebbe Francesco Caltagirone, contrario a questa operazione. Il Luca di cui parla Lotti, secondo quanto ricostruito da 'La Verità', dovrebbe essere Luca Parnasi, imprenditore arrestato per corruzione nel 2018 proprio a causa del progetto legato al nuovo stadio del club giallorosso.

LAZIO, SI STRINGE PER VAVRO

LAZIO, LAZZARI VICINO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE