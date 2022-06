Zenga: "Mi aspetto che la Lazio faccia ancor meglio. Non era semplice..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ospite di Calciomercato L'Originale su Sky, Walter Zenga ha parlato, tra gli altri temi, della Lazio e della stagione che attenderà i biancocelesti a partire dal prossimo 14 agosto. Ecco le sue parole: “Mi aspetto che la Lazio faccia ancora meglio rispetto alla stagione scorsa, proprio in virtù delle idee di Sarri. Non era semplice subentrare dopo 5 anni di Inzaghi, e far assorbire subito le teorie della difesa a 4, alta”.

