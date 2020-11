Zenit, l'ex Malafeev: "Domani un confronto intenso. I russi a zero punti, ma non sono deboli"

Vjačeslav Malafeev non è un ex qualunque in casa Zenit San Pietroburgo. L'ex portiere è, infatti, il calciatore più presente nella storia del club russo. Alla vigilia della gara contro la Lazio, valida per la terza giornata di Champions League, è intervenuto ai microfoni dell'Agenzia Ufficiale biancoceleste: "Sarà un confronto equilibrato, al termine del quale sarà possibile dare una percentuale su chi verrà eliminato dal girone. Mi aspetto un match difficile per entrambe: lo Zenit è a zero punti ma non è una squadra debole, nonostante le sconfitte contro Club Brugge e Borussia Dortmund".

ATTACCO O DIFESA - "Penso che l'esito dipenderà principalmente dai calciatori offensivi delle due squadre. Mi aspetto una gara intensa da parte dello Zenit: se attaccherà con continuità e qualità, la Lazio farà fatica a ripartire e contenere".

CLASSIFICA GIRONE - "La Lazio ovviamente è forte ma lo Zenit giocherà in casa, quindi mi aspetto un approccio più intraprendente da parte sua. Se i russi vincono ed il Club Brugge pareggia con il Borussia Dortmund, tutto torna in discussione. Fino alla terza giornata di domani, tutte le squadre rischiano di uscire dal girone".

PUNTI DI FORZA - "Gli uomini di Semak giocano meglio in casa, anche con lo stadio parzialmente chiuso. Inoltre non avranno nulla da perdere dopo le due sconfitte iniziali, quindi dovranno attaccare molto per provare a conquistare i tre punti".

IL MIO PRESENTE - "Ho avuto la fortuna di giocare tante partite con quuesta maglia, sono orgoglioso di questo record. Dopo un'esperienza come vice DS proprio allo Zenit, adesso mi dedico a fare affari fuori dal mondo del calcio. Possiedo un'agenzia immobiliare, uno studio legale ed un polo turistico a Lubogorye. Questa è un'attività su larga scala: è uno sci club che si estende nella regione di Novgorod per 150 ettari".

