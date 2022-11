Zoff: "Provedel e gli altri portieri cresciuti in Friuli? Non è una coincidenza..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Dino Zoff fa il punto sui migliori portieri italiani. In una lunga intervista, l'ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana ha espresso un suo giudizio su alcuni estremi difensori, in particolare su Vicario dell'Empoli accostato in queste ore sempre più alla Juve. Alla domanda sui tanti portieri cresciuti calcisticamente in Friuli Venezia Giulia, come Provedel e Meret, Zoff ha risposto così.

In Friuli - e nell’Udinese - sono sbocciati diversi portieri ultimamente: non solo Vicario, ma anche Provedel della Lazio, Meret del Napoli e Scuffet, ora in Romania con il Cluj. È soltanto una coincidenza?

"Non saprei... Ma di sicuro, come dicevo prima, i friulani sono gente responsabile, solida e concreta. Tutte qualità che aiutano anche per fare il portiere ad alto livello", le sue parole riportate dalla rassegna stampa a cura di Radiosei.