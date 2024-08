Calciomercato Roma | De Rossi spaventa i tifosi: "Dybala? Per quel che mi riguarda..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

In casa Roma sale la preoccupazione per il futuro di Paulo Dybala. Le voci di un interesse dall'Arabia Saudita spaventano e non poco i tifosi che temono di dover salutare il loro pupillo, attratto dalle grandi cifre che sono capaci di offrire dalla Saudi Pro League. A fomentare la loro preoccupazione sono anche le parole pronunciate da Daniele De Rossi che, ai microfoni della Gazzeta dello Sport, ha confessato: "Quelli che erano in Inghilterra sono tutti giocatori della Roma, poi vedremo che cosa succederà. Non solo per Dybala, ma per tutti. Quando mi è stato chiesto se c’era qualcuno da tenere legato qui mani e piedi ho risposto di no, che non c’era. Chiunque vuole andare via è libero di farlo".