Doping, stangata Russia: fuori dai Mondiali e dalle Olimpiadi

La Russia subisce la sanzione più pesante nella storia dell'olimpismo. La causa è la recidiva nella falsificazione di dati dei controlli antidoping sui suoi atleti. La decisione sarà comunicata dalla Wada (l'Agenzia Mondiale Antidoping) durante una conferenza stampa a Losanna alle ore 13.30. Il portavoce della Wada ha comunicato che “L’elenco completo delle raccomandazioni è stato approvato all’unanimità” dai dodici membri del Comitato esecutivo. La Russia avrà 21 giorni a disposizione per presentare ricorso, dopo di che la Corte Internazionale dello Sport prenderà una decisione definitiva.

La sanzione contro la Russia prevede che il paese non possa nè ospitare nè candidarsi per importanti eventi sportivi (come le Olimpiadi e i Mondiali di calcio) per i prossimi quattro anni, ma gli atleti russi potranno parteciparvi come atleti neutrali.

