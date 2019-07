Innovazione Ajax, accordo di parità contrattuale tra uomini e donne

Una vera rivoluzione nel calcio arriva direttamente dall'Olanda. L'Ajax, infatti, ha introdotto ufficialmente la parità a livello contrattuale tra uomini e donne che diventeranno quindi delle professionista. La novità entrerà in vigore dalla prossima stagione quando i contratti dei calciatori e delle calciatrici saranno tutti dello stesso livello. Gli stipendi, è giusto sottolinearlo, non saranno gli stessi. Non tutti prenderanno la stessa cifrà, ma questo spesso accade già in qualsiasi club. I tulipani hanno fatto un importante passo su tema delicato come la parità nel calcio tra maschi e femmine, esplosa prepotente dopo gli ultimi mondiali in rosa andati in scena poche settimane fa. L'accordo è stato firmato tra Edwin van der Sar, direttore generale dell’Ajax, e Ko Andriessen, direttore del sindacato ProProf.

