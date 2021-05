Italia verso la zona bianca, ecco quando toccherà al Lazio

L'Italia viaggia verso la zona bianca. Il decreto firmato nei giorni scorsi prevede che le regioni possano allentare le restrizioni nel caso in cui abbiano per tre settimane consecutive un rischio basso e un’incidenza dei contagi inferiore a 50 casi ogni 100mila abitanti. Dal primo giugno ci saranno i primi passaggi e per quelle bianche non ci saranno più limitazioni per le attività, sparirà il coprifuoco, ma resteranno mascherina e distanziamento. Ecco il calendario regione per regione con la data di passaggio in zona bianca.

CLICCA QUI PER L'ARTICOLO INTEGRALE

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta