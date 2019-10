Roma, nè Rodwell né Buchel: Fonseca rinuncia a entrambi

Dopo un periodo di prova a Trigoria la Roma ha scelto di non tesserare nè Jack Rodwell nè Marcel Buchel. Secondo quanto riportato da Sky Sport Paulo Fonseca è rimasto soddisfatto dell'esperimento di Gianluca Mancini a centrocampo. In attesa degli infortunati non verranno comunque tesserati ulteriori giocatori, rimanendo con la rosa già a disposizione.

LAZIO, LA RIPRESA DEGLI ALLENAMENTI A FORMELLO

LAZIO, IL GIUDICE SPORTIVO SQUALIFICA VAVRO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE