Serie A, fermato l'arbitro Valeri dopo il disastro di Fiorentina - Inter

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Sono state rese note le designazioni arbitrali della dodicesima giornata di Serie A che andrà in scena nel prossimo weekend. Tra gli arbitri che non si notano nel lungo elenco dei ruoli assegnati, non risulta il nome di Paolo Valeri. Il direttore di gara della sezione di Roma, infatti, è stato fermato a causa degli errori fatti nella partita tra Fiorentina e Inter, terminata 3-4 all'ultimo secondo. Tra gli episodi incriminati, il più evidente di tutti è la mancata espulsione di Federico Dimarco, terzino neroazzurro reo di aver colpito in maniera pericolosa Bonaventura in area di rigore, con una gamba troppo alta. Ma meritano almeno di essere messe in dubbio anche le decisioni prese sul calcio di rigore concesso alla squadra di Inzaghi, dove Terracciano stende Lautaro, ma tocca anche il pallone, e la spinta di Dzeko in occasione del gol decisivo di Mkhitaryan.