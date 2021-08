Tokyo 2020, Marcell Jacobs da impazzire: in finale con il record europeo

Marcell Jacobs riscrive la storia. L'atleta italiano ha staccato il pass per la finale dei 100 metri piani alle Olimpiadi di Tokyo. Per la prima volta nella storia dei Giochi un azzurro parteciperà all'ultimo atto della prova regina dell'atletica leggera. Il classe '94, nonostante una partenza non perfetta, ha corso una semifinale pazzesca chiudendo al terzo posto a un solo centesimo dai primi due. Il tempo fatto registrare dall'italostatunitense, però, è qualcosa di impressionante: 9''84. Jacobs ha stabilito non solo il record italiano, ma anche quello europeo e si candida per qualcosa di importante nella finale in programma alle 14:50. Marcell si è qualificato con il terzo tempo tra gli otto finalisti e l'Italia sogna qualcosa di incredibile. Per far capire cosa è riuscito a fare l'azzurro della Polizia basta pensare che ha corso più veloce di un mito come Carl Lewis che nel 1991 si era fermato a 9'86''.