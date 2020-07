Torino, Cairo: "La società non è in vendita, stiamo lavorando per il futuro"

Dopo le voci dei giorni scorsi su una possibile cessione del Torino, il presidente Urbano Cairo ha smentito categoricamente questa possibilità. Ai microfoni di Sky Sport il patron dei granata ha chiaramente detto di non avere intenzione di incontrare nessuno e starebbe già pensando al prossimo anno: "La mia intenzione non è assolutamente quella di vendere il Torino e per questo non sarò disposto a incontrare nessun potenziale acquirente. La società non è in vendita, lo ribadisco una volta per tutte. Siamo al lavoro per il futuro".

Torino, mistero intorno alla cordata interessata all'acquisto

Serie A, Torino vicino alla cessione: cordata italiana dietro l'acquisto della società

TORNA ALLA HOME PAGE