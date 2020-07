Torino, mistero intorno alla cordata interessata all'acquisto

C'è una cordata italiana dietro all'offerta di cui si parla per l'acquisto del Torino. Lo sostengono Giuseppe Pipicella, Simone Servetti e Massimo Scalari, consulenti della cordata, che mantengono il riserbo sui nomi. Ieri in una conferenza stampa hanno affermato: "Abbiamo ancora delle riserve, ma contatteremo Cairo. Vogliamo per il club un futuro all'altezza del suo passato glorioso. Non possiamo dire che vinceremo lo scudetto, ma staremo nella parte alta della classifica". Non sono stati sciolti tuttavia i diversi dubbi che accompagnano le voci nelle ultime settimane. Gli advisor infatti non hanno voluto né fare i nomi dei possibili acquirenti, né specificare il settore in cui operano, né dire il valore economico che la cordata è disposta a mettere sul piatto per convincere Cairo a vendere. L'avvocato Scalari ha aggiunto che dietro alla cordata "c'è un leader" e che le cifre dell'offerta "sono superiori" a quelle circolate in questi giorni (circa 100 milioni di euro).

