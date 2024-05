UFFICIALE - Il Barcellona fa fuori Xavi: il comunicato del club

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Barcellona ha deciso di esonerare Xavi. Con un comunicato a sorpresa il club ha annunciato di aver sollevato dal proprio incarico l'ex centrocampista che, domenica, guiderà per l'ultima volta la squadra nell'ultima giornata di Liga. Di seguito il comunicato ufficiale.

"Venerdì (oggi, ndr), il presidente dell'FC Barcelona Joan Laporta ha informato Xavi Hernández che non continuerà ad allenare la prima squadra nella stagione 2024-25. All'incontro si è svolto presso la Ciutat Esportiva Joan Gamper e hanno partecipato anche il vicepresidente sportivo Rafa Yuste, il direttore sportivo Anderson Luís de Souza, Deco, Xavi, Òscar Hernández e Sergio Alegre.

L'FC Barcelona desidera ringraziare Xavi per il suo lavoro come allenatore, così come per la sua inimitabile carriera come giocatore e come capitano della squadra, e gli augura ogni futuro successo nel mondo. Xavi Hernández allenerà la squadra per l'ultima volta nella partita di domenica in casa del Siviglia. Nel corso dei prossimi giorni il FC Barcelona farà un annuncio riguardante la nuova struttura della prima squadra".