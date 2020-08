UFFICIALE - Salernitana, Ventura rassegna le dimissioni: non è più l'allenatore dei campani

Dopo la sconfitta di ieri sera della Salernitana contro lo Spezia, che ha pregiudicato la possibilità di giocare i playoff per salire in Serie A, Gian Piero Ventura ha rassegnato le proprie dimissioni. Il presidente Claudio Lotito non era rimasto contento di alcune scelte fatte da parte del tecnico, il quale ha deciso di non proseguire la propria avventura sulla panchina dei campani. Come si legge su Tuttosalernitana.com, la società ringrazia il tecnico augurandogli le migliori fortune per il futuro.

