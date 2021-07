UFFICIALE - Vitor Pereira è il nuovo allenatore del Fenerbahçe

Sarà Vitor Pereira il nuovo allenatore del Fenerbahçe. Per il tecnico portoghese si tratta di un ritorno in Turchia, infatti, il lusitano aveva già allenato la squadra turca nella stagione 2015/16. L'allenatore era stato accostato alla Lazio per il dopo Inzaghi, ma la prima scelta del club biancoceleste è sempre stata Maurizio Sarri. Attraverso il suo sito web il Fenerbahce ha comunicato l'ufficialità dell'operazione. Le parole del tecnico appena sbarcato a Istanbul sono piene di gioie per esser tornato in Superlig. Ecco cosa ha detto: “Sono davvero orgoglioso di essere tornato qui. Sono molto felice di lavorare e lottare di nuovo per questo club. Ho sempre tenuto nel cuore il Fenerbahçe e i suoi grandissimi tifosi".

Teknik Direktörümüz Vitor Pereira İstanbul’da! pic.twitter.com/9Rr7yY4c2D — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 4, 2021