Vaccini, la Danimarca sospende definitivamente Astrazeneca: le ultime

ASTRAZENECA DANIMARCA - Non c'è pace per il vaccino di Astrazeneca. Nonostante le rassicurazioni di Ema e Aifa, nei paesi europei rimane più di qualche dubbio. Molti stati somministrano il fluido dell'azienda anglo-svedese solo agli over 60, mentre in altri paesi al momento la somministrazione è sospesa. La novità più importante arriva dalla Danimarca che ha deciso si sospendere definitivamente Vaxzevria.

CLICCA QUI PER LEGGERE L'ARTICOLO COMPLETO

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.