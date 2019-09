Wolverhampton, esordio con gol per Bruno Jordao: poi l'infortunio

Un esordio dai due volti quello di Bruno Jordao con la maglia del Wolverhampton. Ieri sera, dopo oltre un mese di attesa, l'ex centrocampista della Lazio è partito dal primo minuto nella sfida di Coppa di Lega tra i Wolves e il Reading, club di seconda divisione inglese. Tutto sembra andare per il meglio quando al 27', sfruttando un passaggio di Cutrone, il portoghese carica un destro dai 25 metri che porta in vantaggio i suoi. Il tiro è centrale - ma potente - e buca le mani del connazionale Joao Virginia (la sua papera assomiglia a quella di Szczesny contro il Brescia nell'anticipo del martedì di Serie A): è il primo gol di Bruno tra i professionisti. Dalla gioia assoluta alla delusione, però, a volte passa un attimo. Nel suo caso quantificabile in 15 minuti. Al 42', infatti, Jordao si scontra con Teddy Howe, difensore del Reading. Ad avere la peggio è l'ex biancoceleste che verrà portato fuori in barella e sarà dunque costretto alla sostituzione. A fine partita (per dovere di cronaca terminata 1-1 nei tempi regolamentari, e poi vinta dal Wolverhampton ai rigori) l'allenatore dei Wolves, Nuno Espirito Santo, ha dichiarato alla BBC: “L'infortunio di Jordao non dovrebbe essere troppo grave. Qualcuno gli è caduto addosso e si è storto una caviglia, vedremo”. Lo stesso centrocampista ha poi commentato la sua serata dai due volti con un post su Instagram: "Provo sensazioni incredibili per il mio debutto e il mio primo gol! Adesso dovrò concentrarmi sul mio recupero per poi tornare più forte!" - poi esulta - "Abbiamo vinto, siamo al quarto turno!".

