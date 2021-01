Zaniolo e l'ossessione per la Lazio: l'uscita a vuoto a C'è Posta per te

Probabilmente Nicolò Zaniolo sognava una notte per mettersi le polemiche alle spalle e rilanciare la sua immagine. Sognava appunto, perché il centrocampista della Roma è riuscito, pur facendo del bene, a fare un altro scivolone. Il ventunenne è stato ospite di C'è Posta per te invitato da Maria De Filippi come regalo per Alessandro, un 18enne che ha perso da poco la mamma. A scrivere il programma è stato il padre del ragazzo che ha raccontato il suo orgoglio di essere suo papà nonostante non ci siano legami di sangue tra i due. Una storia emozionante che ha toccato a tal punto il giocatore giallorosso, accompagnato dall'immancabile mamma Francesca, da spingerlo a fare un importante regalo economico ad Alessandro oltre ai soliti gadget. Zaniolo ha iniziato con un curioso siparietto iniziale in cui ha avvicinato Maria De Filippi per stringerle la mano, con la conduttrice che lo ha fermato con un "non si può". Il momento incriminato, però, arriva a metà della sorpresa quando interrompendo un discorso Zaniolo ha detto: "Però un difetto papà ce l'ha: tifa Lazio". Una battuta, nulla di male per carità rispetto alle ultime sue vicende, che poteva e doveva essere evitata vista la storia toccante e l'emozione che aveva suscitato in studio e nei telespettatori. Il numero 22, anche se non è cresciuto e non è tifoso della Roma, ripercorre le gesta dei predecessori e non manca mai di nominare la Lazio, diventata ormai la sua ossessione. Insomma nulla di nuovo rispetto a quanto accaduto negli ultimi due anni, ma l'ennesima uscita a vuoto di cui, forse, non sentivamo il bisogno.

Pubblicato il 31/01 alle 00:50