Atalanta - Lazio, le probabili formazioni: chance Belahyane e dentro Gigot

Inizia il tour de force della Lazio. Si parte da Bergamo per lo scontro diretto contro l'Atalanta. Baroni dovrà fare a meno di Guendouzi, squalificato, e sicuramente di Patric, che ha finito anticipatamente la sua stagione. Va verso un nuovo forfait anche Ibrahimovic, ancora fermo per una lesione al flessore. In difesa, di fronte a Provedel, è recuperato Nuno Tavares che si candida per giocare da titolare. Al centro è out Romagnoli per un attacco influenzale: di fianco a Gila c'è Gigot. A destra si prepara Lazzari, più avanti di Hysaj e Marusic. In mediana rientra Vecino dalla squalifica, ma vicino a Rovella potrebbe essere la volta di Belahyane. Sulla trequarti gestione per Isaksen: tocca a Tchaouna a destra. A sinistra invece confermato Zaccagni. Al centro Dia torna a fare la prima punta, con Dele-Bashiru alle sue spalle (in vantaggio su Pedro). Il Taty Castellanos rientra tra i convocati; sarà in panchina anche Noslin, fermo praticamente tutta la settimana per un incidente domestico.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolašinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Lookman; Retegui. All.: Gasperini.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gigot, Gila, Nuno Tavares; Belahyane, Rovella; Tchaouna, Dele-Bashiru, Zaccagni; Dia. A disp.: Mandas, Furlanetto, Hysaj, Romagnoli, Provstgaard, Marusic, Pellegrini, Vecino, Basic, Isaksen, Pedro, Noslin, Castellanos. All.: Baroni.