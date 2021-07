AURONZO GIORNO 2 - Lazio, Sarri e il pallone: "Va randellata. Incontro e la mangio"

AURONZO - Termina la seconda giornata della Lazio all'ombra delle Tre Cime di Lavaredo con la doppietta di Vedat Muriqi in partitella. Una giornata contraddistinta dal grande lavoro tattico e tecnico voluto da Maurizio Sarri. Il tecnico ha anche dato spettacolo per la veemenza con cui ha cercato di far capire il suo calcio: "Tenere le posizioni, la voglio randellata la palla. Vado incontro alla palla e la mangio". Rivivi la diretta:

AGGIORNAMENTO 19.09 - La seduta termina con la foto della squadra vincitrice, i verdi

AGGIORNAMENTO 19.08 - Sarri chiama a raccolta Patric, Leiva e Luiz Felipe. Per loro lezione aggiuntiva

PARTITELLA LIVE:

Scocca l'ora della partitella, seguiamola live

Verdi - Celesti 2-0 (Muriqi, Muriqi)

15': Partitella finita. Vincono i verdi con la doppietta di Muriqi

13': Bell'inserimento di Bertini che prova l'inserimento: colpo di testa parato da Reina. Le squadre nel frattempo hanno invertito nuovamente il campo per una sorta di terzo tempo.

11': Bel recupero di Muriqi che difende il pallone, serve con lo scavetto Milinkovic che a sua volta prova il pallonetto per beffare Reina, palla alta

10': Bella palla di Fares per Muriqi, grandissima diagonale di Radu in chiusura

8': Cross di Milinkovic-Savic per Muriqi, palla leggermente lunga, blocca Reina

7': Bel cross di Jony per Muriqi, Vavro in anticipo riesce a liberare l'area

6': Riprende la partita, cross di Shehu per Jony, stop e tiro altissimo

5': Ci si ferma per rifiatare. Intanto Sarri ordina di "rimpicciolire il campo". Si gioca su spazi più stretti.

2': Gol dei verdi. Reina sbaglia il rinvio, Muriqi recupera palla, la difende da Vavro e la scarica a Leiva che chiude il triangolo: bravo poi Muriqi a tu per tu con Reina a trovare l'angolino lontano con un preciso rasoterra. 2-0

0': Palla in profondità per Muriqi, arriva Reina che lo salta con una "gambeta"

Secondo tempo:

10': Finisce il primo tempo della partitella con Raul Mora che prova una veronica e viene chiuso in angolo da Luiz Felipe. 1-0, decide Muriqi.

8': Gol dei verdi. Lazzari e Vavro non s'intendono, arriva Muriqi che scarica un violento destro alle spalle di Reina. 1-0

4': Bella sgroppata di Fares sulla sinistra, cross forte e teso, chiude bene Vavro

2': Gran palla di Cataldi in profondità per Raul Moro che controlla in velocità e serve una palla d'oro ad Adekanye, piatto sinistro e palla fuori di un soffio. Applausi del pubblico

0': inizia la sfida

VERDI: Strakosha, Marusic, Luiz Felipe, Patric, Fares; Milinkovic, Leiva, Bertini; Shehu, Muriqi, Jony

CELESTI: Reina, Lazzari, Vavro, Radu, Hysaj (Durmisi); Akpa Akpro, Escalante, Cataldi; Troise, Caicedo, Raul Moro

AGGIORNAMENTO 18.25 - Continuano le esercitazioni tattiche. Sarri fa una vera e propria lezione ai difensori e a Lucas Leiva. In fase difensiva non vuole assolutamente raddoppi, marcature corte. Con il brasiliano un colloquio di quasi tre minuti per fargli capire anche come comandare i movimenti che dovranno essere estremamente coordinati, mantenendosi in linea con la palla.

AGGIORNAMENTO 18.10 - È iniziata un'esercitazione volta alla costruzione della manovra. Maurizio Sarri protagonista: l'allenatore urla, si fa sentire, vuole far capire il suo calcio: "Tenere le posizioni, la voglio randellata la palla. Vado incontro alla palla e la mangio". Gli schieramenti:

AGGIORNAMENTO 17.59 - Esercizio di natura tecnica con il pallone agli ordine di Martusciello. Sarri osserva da vicino il tutto. Stop e passaggio, rosa divisa in quattro piccoli gruppi

AGGIORNAMENTO 17.45 - La Lazio ha iniziato un lavoro di natura atletica sul campo adiacente a quello principale. Un buon numero di tifosi sugli spalti, sempre intorno alle 120 unità.

AGGIORNAMENTO 17.43 - Briefing intorno a Maurizio Sarri, la sessione è pronta ad entrare nel vivo

AGGIORNAMENTO 17.40 - La squadra biancoceleste è in campo per una messa in moto in il pallone. I portieri stanno effettuando il riscaldamento con Nenci e Grigioni su prese alte e palleggi. Sarri osserva

AURONZO - Terminata la seduta mattutina, la squadra si è ritirata negli spogliatoi. Appuntamento alle 17.30, sempre qui, per il live del pomeriggio.

AGGIORNAMENTO 11.30 - Maurizio Sarri ha rispedito i difensori in palestra per concentrarsi ora su centrocampisti e attaccanti. Grande rapidità di manovra e soprattutto la richiesta di tagli e inserimenti. Agli attaccanti "di parte", come ama definire il tecnico, viene chiesto tutto: copertura, scarico pulito, inserimento. I passaggi "puliti", Sarri insiste.

AGGIORNAMENTO 11.15 - Sarri chiede copertura anche agli esterni in caso di buco del centrale in uscita. Continua poi a chiedere grande attenzione a Reina e Strakosha per comandare e memorizzare i movimenti

AGGIORNAMENTO 11.05 - Circa 120 i tifosi sugli spalti, più di ieri pomeriggio. C'è tanto silenzio, come fossero rapiti dalle novità in campo. Si vedono anche tanti bambini giocare a pallone.

AGGIORNAMENTO 11.00 - Tanti errori, ma anche miglioramenti. La rivoluzione Sarri nasce dai movimenti, non a strappo, dal difensore centrale di parte che deve uscire palla al piede. I particolari sono molti, il lavoro in campo sarà fondamentale e predominante. Importante, anche oggi, il ruolo di Hysaj che più volte si è rapportato con Radu per far capire ancor meglio le volontà dell'allenatore

AGGIORNAMENTO 10.48 - Maurizio Sarri si è preso la difesa sottobraccio. Senza affidare i movimenti ai suoi collaboratori ha tenuto a rapporto tutti i difensori a sua disposizione ed eccezione di Bertini, tornato in palestra. L'allenatore ha più volte interrotto l'esercizio per sottolineare cosa vuole dal proprio reparto. Grande soddisfazione quando i movimenti hanno mostrato un minimo di automatismo: "Bravi, stiamo andando". L'allenatore non perde di vista neanche il suo portiere, Pepe Reina. Vuole che lo spagnolo comandi e, nel caso di errori, lo interroga su cosa sia andato sbagliato, come ad esempio un difensore troppo alto.

AGGIORNAMENTO 10.40 - Sul campo principale anche i portieri con Nenci e Grigioni. Al momento fase di riscaldamento con stop e passaggi con i piedi. Stop con un piede, passaggio col piede opposto.

AGGIORNAMENTO 10.30 - La squadra puntualmente è entrata sul terreno di gioco principale. Prima un piccolo briefing con Sarri per i difensori, poi l'inizio del lavoro atletico. Il resto della rosa è rimasto in palestra. Con lo staff del nuovo allenatore della Lazio quindi solo il reparto difensivo per ora.

AURONZO - La Lazio è arrivata al campo Zandegiacomo intorno alle 10 e ha iniziato un lavoro di potenziamento e propriocettiva in palestra. Il gruppo biancoceleste è atteso sul campo alle 10.30. Sono già stati sistemati sul terreno adiacente a quello principale pali e coni per un allenamento intensivo sui cambi di direzione. Segui la diretta con la lalaziosiamonoi.it