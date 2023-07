Calciomercato Lazio | Berardi, la Juve strizza l'occhio: è Giuntoli contro Sarri

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Domenico Berardi fa sognare i tifosi della Lazio, ancora di più Maurizio Sarri. Il mister biancoceleste segue il giocatore del Sassuolo dai tempi del Napoli, ma chi a quei tempi era con lui, adesso potrebbe complicargli i piani. Come riporta la Gazzetta dello Sport, in questa situazione si starebbe inserendo la Juventus. In attesa dei primi colloqui tra i dirigenti attuali, l’allenatore Massimiliano Allegri e Giuntoli, in casa bianconera il nome di Berardi ha sempre intrigato e ora rispunta fuori. Infatti, Giuntoli, ai tempi del Napoli, ha strizzato più volte l’occhio al fantasista del Sassuolo. Come ricorda il quotidiano, non c'è ancora una trattativa ma il neroverde sarà uno dei primissimi nomi che verrà valutato per aggiungere dribbling e fantasia alla Juventus. Nelle idee di Allegri, il suo ruolo potrebbe essere un po’ quello di Di Maria: trequartista nel 3-4-2-1. La Lazio resta alla finestra, i contatti con l'entourage dell'azzurro sono frequenti: servirà affondare il colpo per non lasciarselo scappare...