Calciomercato Lazio | Dal Messico: individuato l'erede di Felipe, è un ritorno di fiamma

CALCIOMERCATO LAZIO - Il nome di Felipe Anderson è il più caldo in questi primi giorni di calciomercato invernale. Dal futuro dell'esterno brasiliano dipendono anche i movimenti in entrata della Lazio. Non ci sono passi in avanti per il rinnovo che sembra sempre più un miraggio. L'ombra dell'addio a parametro zero si avvicina e la Juventus ha già sondato il terreno.

Nel frattempo è arrivata anche la prima offerta dall'Arabia Saudita. L’Al Shabab ha messo sul piatto 15 milioni rispediti subito al mittente, ma potrebbe non essere finita qui. Ovviamente la Lazio si guarda intorno e pianifica il futuro. Dal Messico sono sicuri: la società biancoceleste avrebbe già messo nel mirino l'erede di Felipe Anderson.

Come riporta il portale El Futbolero Mexico, è forte l'interesse per Cesar Huerta, nome già accostato alla Lazio negli ultimi giorni della sessione estiva e che vi avevamo svelato in esclusiva. Classe 2000, alto 1,71 e destro di piede, Huerta è una delle rivelazioni di questi ultimi anni in patria. Milita nel Pumas di cui è diventato leader e trascinatore. Otto gol e un assist in quindici presenze quest'anno nella massima serie messicana. Ha il contratto in scadenza nel 2025 ed è pronto per il grande salto europeo. La Lazio lo monitora a distanza, l'addio a fine stagione di Felipe può essere il via libera per affondare il colpo.