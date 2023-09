Calciomercato Lazio | Huerta rimandato a gennaio e l'Empoli....

ESCLUSIVA LALAZIOSIAMONOI.IT - Nome nuovo per l'attacco biancoceleste, Lotito al lavoro per completare l'affare entro il gong...

AGGIORNAMENTO ORE 22:15 - La Lazio ha provato a portare in Italia Cesar Huerta. Vi abbiamo raccontato nel pomeriggio del primo settembre il tentativo dei biancocelesti di prendere il calciatore del Pumas facendolo tesserare a un club in Italia visto il suo status da extracomunitario. La squadra in questione era l'Empoli interessata ad assicurarsi il calciatore subito facendogli assaporare la Serie A per poi valutare insieme ai biancocelesti il suo futuro. I toscani, al contrario della Lazio, hanno ancora slot disponibili per i calciatori non comunitari. L'operazione, però, non è andata a buon fine, ma non è finita qui. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, l'operazione potrebbe essere ritentata a gennaio sempre con i due club che starebbero studiando il colpo insieme.

CALCIOMERCATO LAZIO - Nome nuovo per l'attacco della Lazio che ha messo nel mirino un nuovo talento messicano. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, i biancocelesti sarebbero sulle tracce di Cesar Huerta, classe 2000. Un attaccante messicano del Pumas appena convocato dalla selezione centroamericana. Ha un costo tra i 3 i 4 milioni, ma non può essere tesserato subito. Huerta è extracomunitario quindi il giocatore potrebbe sbarcare in Italia in qualche club amico e poi arrivare in biancoceleste successivamente (da gennaio in poi visto che gli extracomunitari possono tranquillamente trasferirsi da un club a un altro in Italia senza alcuna limitazione). Questo perché le aquile hanno finito gli slot a disposizione con gli arrivi di Castellanos e Kamada. Huerta piace parecchio dalle parti di Formello e Lotito è al lavoro in prima persona per cercare di completare l'operazione entro la fine del gong.

