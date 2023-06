Calciomercato Lazio | Sarri-Fabiani, tutti i dettagli dell'incontro

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Clima disteso, giudizi positivi. Il lavoro della talen room a Formello è stato apprezzato da Sarri nell'incontro andato in scena a Castelfranco di Sopra, abitazione toscana del tecnico. Oltre a Fabiani e Picchioni, al summit era presente anche Enrico Lotito. Sul tavolo i nomi usciti in questi giorni e qualche profilo tenuto segreto. La pista più calda è quella che porta a Marcos Leonardo, centravanti del Santos classe 2003. In Brasile si parlava di un'offerta da 10 milioni già presentata dalla Lazio per il talento sudamericano: l'obiettivo è quello di chiudere intorno ai 12-13. In alternativa occhi puntati su Andrea Pinamonti del Sassuolo, anche se i costi sono più elevati.

Lazio, Sarri e le richieste alla società: tutti i nomi in ballo

Le due grandi richieste di Sarri si sono concentrate su Torreira e Berardi. Per il primo la trattativa con il Galatasaray ancora deve essere aperta, mentre per l'esterno del Sassuolo la richiesta del Sassuolo è ritenuta troppo alta da Lotito. Carnevali per il suo numero 10 chiede una cifra vicina ai 30 milioni di euro. La Lazio farà uno sforzo per accontentare il suo tecnico, ma non è disposta a fare follie. Anche per questo sono da tenere in considerazione le candidature di Politano del Napoli e Orsolini del Bologna. Rimane sullo sfondo invece Cyril Ngonge del Verona, apprezzato dallo staff tecnico, ma ritenuto un piano B da parte della società.

