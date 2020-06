Coppa Italia, Napoli campione: Juventus battuta 4-2 ai rigori

NAPOLI - JUVENTUS 4-2 (dcr)



Marcatori rigori: (Insigne, Politano, Bonucci, Maksimovic, Ramsey, Milik)

Finale di Coppa Italia

Stadio Olimpico di Roma, 17 maggio 2020, ore 21.00

Le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Demme, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne. A disp.: Karnezis, Luperto, Hysaj, Ghoulam, Manolas, Allan, Elmas, Llorente, Lozano, Politano, Younes, Milik. All.: Gattuso.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. A disp.: Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Danilo, Rugani, Ramsey, Rabiot, Muratore, Bernardeschi, Olivieri, Vrioni, Zanimacchia. All. Sarri.

ARBITRO: Doveri (sez. Roma)

ASSISTENTI: Paganessi e Alassio

QUARTO UOMO: CalvaresE

VAR: Irrati

AVAR: Schenone



FINE CALCI DI RIGORE

8 rigore: Non sbaglia Milik: il Napoli è campione.

7 rigore: Ramsey impeccabile, spiazzato Meret.

6 rigore: centrale e potente, Maksimovic batte Buffon. 3-1 Napoli.

5 rigore: Bonucci col brivido: traversa e gol. 2-1 il parziale.

4 rigore: Buffon intuisce ma il rigore di Politano va a segno. 2-0 Napoli.

3 rigore: Danilo spara alto. Secondo rigore sbagliato dalla Juve.

2 rigore: Insigne spiazza Buffon. 1-0 Napoli.

1 rigore: Meret para su Dybala

AGGIORNAMENTO ORE 22.58 - Sarri e Gattuso raggruppano le squadre in cerchio e caricano con un discorso motivazionale i propri calciatori. Lotteria dei rigori per assegnare la Coppa Italia.

FINE SECONDO TEMPO

93' - Triplice fischio di Doveri. Si va ai rigori.

92' - Occasione clamorosa per il Napoli. Buffon respinge il colpo di testa di Maksimovic, sulla ribattuta Elmas a botta sicura, ma Buffon è ancora strepitoso deviando il pallone sul palo.

90' - Solo recupero per scongiurare i calci di rigore: 3 minuti a disposizione.

87' - Ultimo cambio anche per Gattuso: dentro Elmas fuori Zielinski.

85' - Fuori Cuadrado, dentro Ramsey. Questa è l'ultima carta di Sarri.

83' - Anche Dybala sul taccuino di Doveri. Giallo per un fallo su Demme.

82' - Cross di Hisaj, in torsione Politano anticipa tutti. Buffon blocca ancora.

80' - Altri due cambi per il Napoli. Fuori Fabian Ruiz e Mario Rui e dentro Allan e Hisaj.

77' - Brutto fallo in ritardo di Mario Rui su Dybala. Giallo per lui.

74' - Secondo cambio per Sarri. Fuori Pjanic e dentro Bernardeschi.

72' - Occasionissima per il Napoli. Dopo una lunga serie di passaggi, cross basso al centro. Con un velo Zielinski libera Milik che calcia di prima intenzione ma spara alto.

69' - Ci prova subito Politano, Buffon è attento e blocca a terra.

66' - Cambiano i due tecnici: Danilo prende il posto di Douglas Costa. Doppio cambio per Gattuso: fuori Callejon e Mertens, dentro Politano e Milik.

60' - Azione manovrata del Napoli e tiro dal limite di Fabian Ruiz che però termina a lato. Se ne va la prima ora di gioco.

54'- Occasione per Bentancur che però spreca. Assist di Ronaldo per l'uruguagio, che, da posizione molto favorevole, calcia altissimo.

52'- Callejon prova il tiro a giro, palla a lato.

51'- Ammonito Bonucci, è il primo giallo del match.

49'- Ci prova Matuidi dalla distanza, tiraccio che esce a lato.

47' - Nessun cambio per Gattuso e Sarri.

46' - Comincia il secondo tempo.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45'+1 - Duplice fischio di Doveri, squadre negli spogliatoi. Dybala chiede un rigore pochi secondi prima ma l'arbitro romano lascia correre.

45' - Un minuto di recupero concesso da Doveri.

42' - Insigne a giro dalla distanza, strepitoso Buffon che mette in calcio d'angolo.

41' - L'occasione migliore dell partita arriva dopo una percussione di Demme che si ritrova davanti a Buffon. Il portiere della Juve dice di no.

39' - Gran palla di Dybala per Ronaldo, Meret in uscita anticipa di un soffio il portoghese.

38' - Punizione di Pjanic, colpo di testa di Alex Sandro, il pallone si perde sul fondo.

35' - Proteste di Ronaldo per uno sgambetto di Koulibaly che Doveri non ravvisa.

30' - Poche emozioni alla mezzora di gioco, merito di due difese molto ben organizzate.

26' - Alex Sandro al cross, pallone troppo alto per Bentancur che si era inserito nell'area del Napoli.

23' - Occasionissima Napoli. Punizione a giro di Insigne, pallone che centra il palo. Buffon sembrava comunque sulla traiettoria.

20'- Bentancur!! Botta da fuori troppo centrale per impensierire Meret, che blocca senza problemi.

15'- Primo quarto d'ora del match che se ne va, sempre 0-0 tra Napoli e Juventus.

13' - Mario Rui a terra per un contatto in area con Alex Sandro. Proteste dei giocatori del Napoli, Doveri lascia correre. L'intervento non sembrava essere falloso.

10' - Meglio la Juve in questi primi minuti di gioco. Pressione alta dei bianconeri sui giocatori del Napoli.

6' - Juve vicinissima al vantaggio. Errore di Callejon, Dybala ruba il pallone e lo serve in area a Ronaldo. Meret è attento sulla conclusione del portoghese e allontana.

2' - Ronaldo tenta l'imbucata da sinistra, Mario Rui chiude e concede calcio d'angolo.

1' - Fischia Doveri, cominciata la finale di Coppa Italia fra Napoli e Juventus.

AGGIORNAMENTO ORE 21.02 - Un minuto di raccoglimento per tutte le vittime del Covid-19. Squadre in cerchio a centrocampo.

AGGIORNAMENTO ORE 20.59 - Tutto pronto per la finale di Coppa Italia. Squadre in campo, il cantante Sergio Sylvestre canta l'inno d'Italia in un Olimpico deserto.

AGGIORNAMENTO ORE 20.30 - In Tribuna si scorge la figura di Roberto Mancini, ct dell'Italia.

PRIMO TEMPO - Dopo aver eliminato la scorsa settimana rispettivamente Inter e Milan, Napoli e Juventus si sfidano sul neutro dell'Olimpico per la conquista della Coppa Italia. Sarà una finale diversa, storica in ogni caso, senza pubblico e con una premiazione "self service". Se la gara, al termine dei tempi regolamentari dovesse finire in parità, niente tempi supplementari, bensì saranno i calci di rigore a decretare la vincitrice. Amici e amiche de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto da Valerio De Benedetti e benvenuti nella diretta scritta della finale di Tim Cup.