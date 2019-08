DIRETTA - Bournemouth - Lazio 0-0, primo squillo di Luis Alberto

Amichevole pre-season 2019-2020

Venerdì 2 agosto 2019, ore 19:45



Bournemouth-Lazio

Vitality Stadium, Bournemouth



BOURNEMOUTH: Travers; Stacey, Daniels, Mepham, Simpson; Ibe, Suman, Lerma, Butcher; Fraser, Solanke. A disp.: Begovic, Ofoborh, Jordan, Dennis, Sherring, Dobre, Surridge, Zemura. All.: Edward Howe.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Badelj, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Guerrieri, Alia, Wallace, Patric, Luiz Felipe, Cataldi, Jony, Andrè Anderson, Adekanye. All.: Simone Inzaghi.



3' - Intervento duro di Suman su Badelj. L'arbitro ravvisa il giocatore degli inglesi.



2' - Primo squillo della Lazio. Percussione di Correa che scarica su Luis Alberto. Tiro dello spagnolo a fil di palo.

1' - Partiti in questo momento. Battono i padroni di casa.



AGGIORNAMENTO ORE 20.43 - Le squadre entrano in campo. Tanti tifosi biancocelesti sugli spalti. Pochi minuti e si parte.



AGGIORNAMENTO ORE 20.10 - La formazione di Simone Inzaghi ha già giocato tre gare amichevoli, vincendo contro Triestina (5-2), Entella (5-0) e Mantova (4-0). Il Bournemouth, invece, viene dalla vittoria con il Brentford e dal pareggio senza reti con il West Bromwich.



PRIMO TEMPO - Prima amichevole internazionale per la Lazio di Simone Inzaghi che alle 20.45 affronterà il Bournemouth al Vitality Stadium. Confermate quelle che erano state le indiscrezioni della vigilia sull'undici titolare. Attesa per vedere all'opera in un test di livello i nuovi. Out dalla sfida Milinkovic, Leiva, Berisha, Lukaku, Marusic e Bastos.



Pubblicato alle 19.50