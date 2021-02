DIRETTA - Inter - Lazio 2-0, doppio cambio di Inzaghi: inizia il secondo tempo

Serie A TIM 2020-2021 | 22ª giornata

Inter - Lazio 2-0 (22' (rig), 45', Lukaku)

Domenica 14 febbraio 2021, ore 20:45, Stadio Giuseppe Meazza di Milano

Formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Martinez, Lukaku. A disp.: Radu, Padelli, Kolarov, Ranocchia, D'Ambrosio, Darmian, Young, Gagliardini, Vecino, Sensi, Sanchez, Pinamonti. All.: Antonio Conte.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt (46' Parolo), Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva (46' Escalante), Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. A disp.: Alia, Furlanetto, Musacchio, Akpa Akpro, Lulic, Fares, A. Pereira, Cataldi, Muriqi, Caicedo. All.: Simone Inzaghi.

Arbitro: Michael Fabbri (sez. di Ravenna)

Assistenti: Alassio, Valeriani

IV uomo: Aureliano

V.A.R.: Irrati

A.V.A.R.: Ranghetti

Ammoniti: Leiva (L), Lukaku (I)

Espulsi: ///

50' - Lazio di nuovo in pressione alla ricerca di un gol per riaprire la gara.

46' - Comincia la seconda frazione. Stavolta è la Lazio a battere.

INIZIO SECONDO TEMPO

Aggiornamento ore 21.55 - Doppio cambio Lazio: dentro Escalante e Parolo, fuori Leiva e Hoedt

FINE PRIMO TEMPO

45'+4 - Fischia due volte Fabbri, squadre negli spogliatoi.

45'+1 - Tre minuti di recupero.

45' - Raddoppio Inter. Contrasto Brozovic-Lazzari, il rimpallo favorisce Lukaku che di prima intenzione calcia e mette in fondo al sacco. Fabbri annulla per fuorigioco inizialmente, poi corretto dal Var assegna la rete.

43' - Perisic riesce a mettere il pallone al limite per Lukaku che calcia di prima intenzione. Reina bravissimo a respingere.

41' - Conclusione di Luis Alberto dai 30 metri. Blocca Handanovic

40' - Lazio tutta davanti, l'Inter riparte in contropiede: Eriksen al centro dell'area piccola per Lautaro. Reina provvidenziale in uscita.

38' - Immobile vicinissimo al gol con una conclusione potente dal limite. Handanovic in tuffo con una mano riesce a respingere.

34' - Percussione di Correa dopo lo scambio con Marusic. Skriniar con un grande intervento ferma l'incrusione dell'argentino in area.

32' - Destro di Eriklsen dalla trequarti, Reina blocca senza difficoltà.

29' - Lazio nuovamente in controllo del pallone e del gioco. L'Inter si difende e riparte in contropiede.

25' - Giallo per Lukaku per la sbracciata nei confronti di Lucas Leiva.

22' - Inter in vantaggio. Trasformazione perfetta di Lukaku dagli undici metri.

21' - Confermato il calcio di rigore.

21' - Check del Var in corso.

20' - Rigore per l'Inter. Combinazione Lukaku-Lautaro, l'argentino si invola verso Reina, Hoedt in scivolata interviene fra pallone e uomo, ma in maniera scomposta. Fabbri indica il dischetto e ammonisce l'olandese.

19' - Colpo alla testa per Marusic, dopo la caduta in uno scontro aereo con Hakimi. Si rialza il montenegrino.

16' - Filtrante di Eriksen per Lautaro in area. Chiude Hoedt il diagonale dell'argentino.

13' - Imbucata per Lazzari che si invola verso Handanovic, il portiere dell'Inter in uscita ferma l'esterno biancoceleste.

12' - Lancio di de Vrij che pesca Perisic. Passaggio al volo per Lautaro e conclusione dell'argentino dal limite che termina di poco al lato.

10' - Discesa di Correa che prova il passaggio filtrante per Immobile. Chiude bene la difesa dell'Inter.

6' - Lazio in pressione sull'Inter. Aggressività e padronanza del gioco nei primi minuti. I nerazzurri si limitano a difendere.

3' - Colpo involontario di Handanovic sulla schiena di Correa. L'argentino dolorante riesce a rialzarsi.

1' - Si parte! L'Inter dà il via al match di San Siro.

Aggiornamento ore 20.45 - Squadre in campo per i saluti di rito.

Aggiornamento ore 20.26 - In panchina al posto di Radu va il terzo portiere Furlanetto.

Aggiornamento ore 20.23 - Radu lascia il campo e va in tribuna. Partirà Hoedt dal primo minuto.

Aggiornamento ore 20.15 - Nella Lazio si scalda anche Hoedt, nonostante non sia fra i titolari. Il motivo sono le condizioni di Radu non ottimali. Verrà valutato fino alla fine del riscaldamento.

Aggiornamento ore 20.05 - Squadre in campo per il riscaldamento. Nell'Inter Eriksen e Perisic confermati dal primo minuto.

PRIMO TEMPO - La Lazio arriva a San Siro per provare l'impresa e proseguire il filotto di risultati utili consecutivi ottenuti nelle ultime giornate. I biancocelesti schiarano in campo la stessa formazione vista la scorsa settimana contro il Cagliari, con l'unica eccezione di Patric, che rientra dalla squalifica e prende il posto di Musacchio. Amici de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto da Valerio De Benedetti e benvenuti nella diretta di Inter-Lazio, gara valida per la 22esima giornata del campionato di Serie A Tim.