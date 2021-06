DIRETTA - Italia - Austria 0-0, il Var annulla il gol di Aranutovic

Stadio di Wembley Londra

Sabato 26 giugno 2021, ore 21:00

Ottavi di finale Euro 2020

Italia - Austria 0-0

Ammoniti: Arnautovic, Di Lorenzo, Barella.

Italia (4-3-3) - Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella (65' Pessina), Jorginho, Verratti (65' Locatelli); Berardi, Immobile, Insigne. A disp. Sirigu, Meret, Emerson, Bastoni, Toloi, Locatelli, Pessina, Bernardeschi, Cristante, Chiesa, Belotti, Raspadori. CT: Mancini.

Austria (4-1-4-1) - Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba; Schlager, Grillitsch, Laimer; Baumgartner, Sabitzer, Arnautovic.

A disp.: Schlager, Pervan, Ulmer, Posch, Lienhart, Trimmel, Ilsanker, Gregoritsch, Schaub, Schopf, Kalajdzic. CT: Foda.

Arbitro - Taylor (Inghilterra).

SECONDO TEMPO

73' - Immobile serve Insigne, il tiro a giro è impreciso.

72' - Bella giocata di Pessina, passaggio a Locatelli che rientra sul destro ma poi calcia debole e a lato.

71' - Jorginho in profondità per Immobile, palla ancora troppo lunga.

65' - Gol dell'Austria: cross di Lainer, sponda di Alaba e rete sempre di testa di Arnautovic. Il Var però pesca la posizione di fuorigioco e annulla. Nell'Italia dentro Pessina e Locatelli per Barella e Verratti.

63' - Insigne in profondità per Immobile, palla troppo lunga.

62' - Sabitzer tira dalla distanza, la deviazione di Bonucci manda la palla in angolo.

57' - Stacca Bonucci sul corner, palla alta sopra la traversa.

56' - Scambio tra Immobile e Verratti, palla in profondità per Insigne ma Alaba anticipa Berardi e si rifugia in angolo.

52' - La punizione dal limite di Alaba finisce alta, pericolo scampato per gli azzurri.

50' - Ammonito Di Lorenzo per un intervento al limite dell'area in scivolata. Giallo anche a Barella per proteste.

48' - Immobile si libera in area e calcia verso la porta, conclusione rimpallata da Hinteregger.

47' - Berardi salta Alaba e mette forte in mezzo, Hinteregger anticipa Insigne.

46' - Inizia il secondo tempo senza cambi. Stessi 22 della prima frazione in campo.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

46' - Cross di Berardi su punizione, arriva per primo Acerbi sul pallone: il colpo di testa si spegne fuori. Taylor fischia la fine del primo tempo, parità tra Italia e Austria.

44' - Sul calcio d'angolo svetta Di Lorenzo, ma non trova la porta.

43' - Tiro debole di Spinazzola, Bachmann mette in calcio d'angolo.

38' - Baumgartner colpisce con la faccia Donnarumma e rimane a terra dolorante. Durante la pausa per il soccorso del centrocampista autriaco (che fortunatamente si rialza senza problemi) colloquio tra Immobile e Mancini.

32' - Bomba di Immobile dalla lunghissima distanza, palo clamoroso. Che sfortuna Ciro!

25' - Immobile infila alle spalle la difesa avversaria, ma la palla di Barella è difficile da controllare e favorisce il recupero di Alaba.

20' - Durissimo intervento di Hinteregger su Barella, Taylor incredibilmente non estrae il cartellino giallo. Barella era già stato colpito duro in avvio da Arnautovic.

18' - Arnautovic viene lanciato in profondità da Sabitzer, conclusione alle stelle dell'attaccante.

17' - Spinazzola salta Lainer e serve dietro Barella, sulla conclusione miracolo di Bachmann con il piede.

14' - Insigne prende alle spalle Lainer, ma invece di servire Immobile calcia verso la porta. Blocca Bachmann.

12' - Sfonda Berardi al centro e serve in modo non preciso Immobile. Ciro recupera la palla e serve Verratti al limite dell'area, ma il centrocampista arriva in leggero ritardo.

11' - Tiro di Berardi respinto dalla difesa austriaca, Barella recupera la palla e serve Spinazzola che calcia fuori.

8' - Palla in profondità troppo lunga per Immobile, l'attaccante azzurro colpisce involontariamente il portiere: sceneggiata di Bachmann, con Taylor che lo invita a non esagerare.

2' - Attacca subito l'Austria, Acerbi libera l'area. Nell'azione successiva Arnautovic commette un brutto fallo su Barella: ammonito.

1' - Partita iniziata, l'Italia attacca da sinistra a destra. Prima palla per gli azzurri.

INIZIO PRIMO TEMPO

Amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it buonasera da Alessandro Vittori e benvenuti all'ottavo di finale di Euro 2020, Italia - Austria. A Wembley manca poco al fischio d'inizio, è il momento degli inni nazionali. Volti degli azzurri concentrati durante l'inno di Mameli, anche Mancini è pronto per una sfida così importante.

L'ultimo precedente in un grande torneo tra le due squadre risale al Mondiale di Francia '98, nella terza partita del girone l'Italia sconfisse l'Austria 2-1 (Vieri, Baggio, Herzog). Italia - Austria fu la partita inaugurale di Italia '90, in quell'occasione Schillaci match winner.