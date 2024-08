DIRETTA - Lazio - Milan 0-1: inizia il secondo tempo, due cambi per Baroni

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Stadio Olimpico, Roma

Sabato 31 agosto, ore 20.45

Terza giornata Serie A 2024/25

LAZIO - MILAN 0-1 (7' Pavlovic)

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari (45' Marusic), Patric, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Tchaouna (45' Isaksen), Dia, Zaccagni; Castellanos. A disp. Mandas, Furlanetto, Vecino, Dele-Bashiru, Pedro, Noslin, Isaksen, Castrovilli, Hysaj, Marusic. All.: Baroni.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson, Tomori, Pavlovic, Terracciano; Reijnders, Fofana; Chukwueze, Loftus Cheek, Pulisic; Okafor. A disp. Raveyre, Torriani, Calabria, Leao, Zeroli, Theo Hernandez, Bartesaghi, Gabbia, Camarda, Musah, Abraham, Cuenca. All. Fonseca.

Ammoniti: 20' Fofana (M), 39' Rovella (L)

SECONDO TEMPO

57' Guendouzi recupera una splendida palla, ma poi sbaglia nell'assist per Castellanos. La palla è lunga, e il primo ad arrivarci è Maignan.

54' Gran giocata di Isaksen, che poi si fa recuperare. Prosegue l'azione, i biancocelesti tentano un passaggio filtrante, che però è troppo lungo. La Lazio sta provando a farsi vedere dalle parti di Maignan, ma con pochissima attenzione.

51' Tavares mette un'ottima palla in verticale per Castellanos, ma l'argentino non c'arriva. O meglio, interviene prima Maignan.

49' La Lazio ci prova con Isaksen, che mette una buona palla in mezzo all'area di rigore ma, come al solito, gli attaccanti vengono anticipati. In questo caso da Tomori, che allontana il pericolo.

45' Inizia il secondo tempo, doppio cambio per Baroni: escono Lazzari e Tchaouna, dentro Marusic e Isaksen.

PRIMO TEMPO

45'+2' Duplice fischio da parte dell'arbitro: il primo tempo termina 1-0 per il Milan. E i fischi sono fortissimi!

45'+1' Tavares crossa all'indirizzo di Castellanos, che subisce fallo. La Lazio vorrebbe il calcio di rigore, per l'arbitro non ci sono gli estremi. Continua l'azione.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri due minuti.

42' Cross di Pulisic per Loftus-Cheek, che non arriva sulla palla. Altrimenti, avrebbe calciato a tu per tu con Provedel.

40' Il calcio di punizione termina con una deviazione in angolo. Sarà corner per il Milan: Tavares interviene bene mettendo la palla in out.

39' Cartellino giallo per Rovella, obbligato a spenderlo perché - per un errore di Tchaouna - il Milan stava ripartendo pericolosamente.

36' Zaccagni prova a chiamare Tchaouna in area di rigore, ma la palla messa dal numero 10 non trova alcun compagno di squadra.

34' Brutto intervento di Emerson Royal su Zaccagni, che l'arbitro non fischia. Alla fine è la stessa Lazio a mettere la palla in out, a quel punto il direttore di gara si accerta delle condizioni del numero 10.

33' L'arbitro non fischia fallo su Dia e fa proseguire l'azione del Milan. Poi è bravo lo stesso Dia a recuperare e far ripartire l'azione della Lazio.

28' L'arbitro reputa falloso l'intervento di Castellanos su Emerson Royal: calcio di punizione in favore del Milan. Subito dopo, è il momento del cooling break.

26' Batte Tchaouna, ma l'occasione è completamente gettata via!

26' Castellanos si fa vedere dalle parti di Maignan: questa volta mette una buona palla al centro, deviata da Pavlovic. Angolo per la Lazio.

24' Va Zaccagni dalla bandierina, ma non trova alcun compagno pronto all'imbucata. Alla fine la palla arriva a Rovella, che consente alla Lazio di proseguire in possesso.

23' Castellanos porta Maignan all'errore: il portiere 'regala' un calcio d'angolo in favore della Lazio.

20' Dia subisce fallo da Fofana, che viene ammonito. È il primo cartellino giallo estratto dall'arbitro.

18' Pulisic allarga per Chukwueze, che mette al centro: la palla arriva a Lazzari, che concede un altro calcio d'angolo al Milan. Questa volta, però, senza conseguenze.

15' Subito un altro corner per i rossoneri, questa volta se ne occupa Chukwueze e, sulla respinta, Fofana tenta la conclusione dal limite dell'area. La palla si perde al lato della porta.

14' Ancora angolo per il Milan: Lazzari devia il tentativo di cross di Okafor. Ancora Pulisic dalla bandierina.

12' Ancora Lazio con Nuno Tavares, che si rende protagonista di un buon cross per Tchaouna: l'ex Salernitana arriva sulla palla ma non trova la forza per colpirla. Recupera Maignan.

11' Dalla bandierina va Zaccagni, mette la palla al centro ma la difesa rossonera fa buona guardia.

10' Prova subito la Lazio a rispondere: cross di Lazzari all'indirizzo di Castellanos, ma arriva prima il calciatore del Milan, che mette in angolo.

7' Primo calcio d'angolo per il Milan: dalla bandierina va Pulisic, Pavlovic insacca di testa alle spalle di Provedel. Milan in vantaggio.

6' Tchaouna recupera una buona palla, poi serve in verticale Castellanos che - in virtù del pressing avversario - trascina la palla in out.

2' Occasionissima Dia-Castellanos: i due scambiano alla perfezione, poi esce Maignan ad evitare il pericolo, intervenendo sull'ex attaccante della Salernitana. Per l'arbitro non ci sono gli estremi per il penalty. Riparte la Lazio da fallo laterale.

1' Fischia l'arbitro: inizia in questo momento la sfida tra Lazio e Milan.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Milan. Dopo l'amara sconfitta di Udine, i biancocelesti sono chiamati a ripartire nel primo big match della Serie A. Gli avversari hanno collezionato un solo punto nelle ultime due: per Fonseca, la partita è già 'pesante'. Appuntamento alle 20.45 col fischio d'inizio, in un Olimpico caldissimo dopo gli ultimi (mancati) sviluppi della sessione di calciomercato.

TORNA ALLA HOMEPAGE