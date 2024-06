ESCLUSIVA - Lazio, Marotta rassicura i tifosi: “Conosco Baroni, siete capitati…”

Un salto a Roma per poche ore, giusto il tempo per definire gli ultimi passi burocratici che legano i settori amministrativi dell'Inter alla stanza dei bottoni della Serie A. Beppe Marotta sorseggia un caffè e legge distrattamente un quotidiano. Dialoga con dei collaboratori e non si sottrae a sorrisi e chiacchiera da bar o meglio da "treno" con appassionati e tifosi. C'è chi morde il freno nell'avvicinarsi e chiedere un autografo. C'è chi azzarda curiosità sul futuro nerazzurro e chi infine, vuol sapere del mercato. Tace Marotta, ma sorride in maniera rassicurante. "State sereni l'Inter andrà a gonfie vele". Niente soste superflue per il Frecciarossa diretto da Milano a Reggio Calabria, solo uno stop a Firenze e poi la fermata di Roma, prima di proseguire per i roventi climi calabresi. Non è tempo di vacanza però, almeno per adesso, anche se il neo presidente dell'Inter ha già programmato un volo per la Germania domani. Calcio sempre calcio, solo calcio e soprattutto Euro 2024: "Sarò lì per l'apertura e la prima della Nazionale".

Nessun commento sugli azzurri, ma non può e non vuole esimersi dalla curiosità "laziale" di un tifoso. La nuova era Baroni che preoccupa e intriga l'ambiente biancoceleste. "Marco Baroni ? - spiega Marotta - Una scelta migliore non avrebbe potuto farla la Lazio. Ho avuto Marco alla Juventus Primavera ed oltre ad essere una brava persona vi assicuro che possiede una preparazione impressionante. Non deluderà, anzi vedrete che professionista esemplare". Poche parole, ma spontanee, che non sanno di convenevoli, bensì valutazioni conquistate sul campo dal nuovo tecnico della Lazio. Marotta inizia la sua breve missione romana, scende dal treno con la solita Inter nel cuore. Poche ore nella capitale iniziate parlando di Lazio e di un vecchio amico che da poco ha scelto le effigi dell'aquila per la sua nuova avventura.

