FORMELLO - Lazio, altro giorno di riposo: il programma di Sarri

FORMELLO - Un altro giorno di riposo, gli allenamenti a Formello riprenderanno soltanto domani. La sosta del campionato permette a Sarri di gestire le energie e i calciatori acciaccati senza in vista impegni ufficiali. Lazzari è ai box per una lesione al flessore destro, verrà ricontrollato a breve, il tecnico spera di riaverlo contro lo Spezia alla ripartenza (2 ottobre). Dipenderà dall'esito dei nuovi accertamenti, si era fermato nel secondo tempo con il Verona. Pedro, Zaccagni e Basic sfrutteranno lo stop della Serie A per migliorare le proprie condizioni. Lo spagnolo ha avuto diversi problemi alle caviglie nella prima parte di stagione. Zaccagni, fermo in Europa League per un problema al flessore, ha recuperato in tempo per la Cremonese e verrà comunque attenzionato nelle prossime sedute. Basic aveva accusato mercoledì un fastidio al polpaccio, non sembra preoccupare.